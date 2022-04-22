Diyarbakır'daki karakolda bulunan insan kemikleriyle ilgili araştırma önergesi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde polis karakolunun yıkım çalışmaları sırasında kepçe operatörü tarafından bulunduğu belirtilen insan kemikleriyle ilgili Meclis Araştırması açılması için önerge verildi.

HDP Diyarbakır milletvekilleri Dersim Dağ, Hişyar Özsoy, Remziye Tosun ve Garo Paylan imzasıyla TBMM Başkanlığı'na verilen ortak araştırma önergesinde şöyle denildi:

"Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde polis karakolunun yıkım çalışmaları sırasında kepçe operatörü tarafından en az dört yurttaşa ait olan kemiğin bulunduğu basına yansımıştır. Bu haber yerel kaynaklarca da doğrulanmaktadır. Bismil’de polis karakolunda bulunan kemiklere ilişkin adli tıp uzmanları, hukukçu ve antropologların eşliğinde bilimsel yöntemlerle bir incelemenin yapılması, burada kemiği bulunduğu tahmin edilen kişilerin yakınlarının sürece dâhil edilmesi, cenazelerin dini, vicdani ve hukuki değer ve usullere uygun defnedilebilmesi, olayın ortaya çıkmasının ardından suç teşkil eden uygulamaların araştırılması ve bu sürece ilişkin etkin soruşturulmanın yapılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederim."

İçişleri Bakanı Soylu'ya sorular: Kemiklerin gizlice gömüldüğü doğru mu?

Dersim Dağ da konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 2021 yılında başlayan polis karakolunun yıkım çalışmaları sırasında insan kemikleri bulunduğunun kamuoyuna yansıdığını ve bulunan insan kemiklerinin 1990 yıllarında faili meçhul cinayetlerde yaşamını yitiren yurttaşlara ait olduğunun iddia edildiğini belirten Dağ şunları kaydetti:

"1994 yılında Bismil’de kaybolan/kaybettirilen bir yurttaşın yakını, yıkım esnasında insan kemiklerinin Bismil Belediyesi’ne bağlı çalışan kepçe operatörü tarafından bulunduğu, kemiklerin en az 4 insana ait olduğu, akabinde imam tarafından gizlice gömüldüğü gibi duyumların ilçede konuşulduğunu aktarmıştır.

Kemiklerin bulunmasının ardından Bismil Belediyesi’nin, söz konusu yıkım çalışmalarını durdurduğu, alana beton döktüğü basına yansımıştır. Ayrıca bulunan kemiklerin Bismil Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne teslim edildiği iddia edilmiştir."

Dağ, Soylu'dan şu soruları yanıtlamasını istedi: