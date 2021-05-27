'Bizim dönemde faili meçhul yok' diyen Soylu’ya Türkan Elçi'den tepki: Yerin yüzü çok kirli

Katıldığı bir televizyon programında “Bizim dönemimizde faili meçhul” yok açıklaması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, 28 Kasım 2015’te Sur'da yaptığı bir basın açıklamasında uğradığı silahlı saldırıda vurularak öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi'den tepki geldi.

Türkan Elçi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Beş yıldır tartışma programı seyretmedim. Seyredince, bir baş ağrısı, kusma isteği… Medyadan gördüğüm kadarıyla Süleyman Soylu, ‘Bizim dönemde faili meçhul yok’ demiş. Rahatlık karşısında donarak sadece göğe bakmak istiyor insan, yerin yüzü çok kirli” ifadesini kullandı.