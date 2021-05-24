Diyarbakır Barosu, Sedat Peker'in iddiaları konusunda suç duyurusunda bulundu

Diyarbakır Barosu, ülkücü mafya Sedat Peker'in videoları ile ilgili 90'lı yıllarda Diyarbakır ve farklı şehirlerde yaşanan faili meçhul cinayetlere ilişkin şüphelilerin tespiti hakkında etkin bir soruşturma yürütülmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Peker, dün günü yayımladığı videoda Uğur Mumcu, Kutlu Adalı, Savaş Buldan ve Behçet Cantürk cinayetlerini eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile ilişkilendirmişti.

BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre; Ankara Jitem Davası, Kulp Davası, Kızıltepe Jitem, Dargeçit Jitem ve Musa Anter Cinayeti ile birleştirilen Jitem Ana Davası'na değinen Baro, bu davalarının çoğunun etkin bir soruşturma yürütülmediği için cezasızlıkla sonuçlandığını hatırlattı.

"Sedat Peker isimli şahsın beyanlarında belirttiği üzere, Mehmet Ağar, Korkut Eken ve diğer ilgili şüpheli şahıslar tarafından, devlet içerisinde örgütlenen yapı veya oluşum içerisinde siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturmaktadır'' ifadesini kullanan Diyarbakır Barosu şu taleplerde bulundu:

1- Sedat Peker isimli şahsın beyanları gözetilerek soruşturma başlatılması,

2- Derdest faili meçhul soruşturma dosyalarında, konuşma içerikleri ve Mehmet Ağar, Korkut Eken başta olmak üzere ilgili şahısların şüpheli sıfatıyla beyanlarının alınması,

3- Takipsizlik kararı verilen faili meçhul soruşturma dosyalarının 5271 sayılı yasanın 172/2. Maddesi gereğince Sedat Peker isimli şahsın bilgi ve görgüye dayalı beyanı gözetilerek, yeterli şüphenin mevcudiyeti ile yeniden soruşturmaların başlatılması,

4- Konuşma içeriği gözetilerek, ilgili Milli Güvenlik Kurulu kararının temini,

5- Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülerek, ilgili şüphelilerinin cezalandırılması amacıyla ivedi bir şekilde yargısal faaliyetlerin yürütülmesi.