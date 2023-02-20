Diyarbakır'da Ziraat Bankası önünde bir kilometrelik depremzede kuyruğu

Diyarbakır'da evi hasarlı olarak tespiti yapılmış konutlar için hane başı destek ödemesi kapsamında ödemeler yapılmaya başlandı. T.C. kimlik numarasına tanınan 10 bin lira deprem yardımı için Yenişehir İlçesi Ofis semti Gevran Caddesi üzerinde bulunan Ziraat Bankası Şubesi’nin önünde oluşan sıra bir kilometreyi geçti.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı habere göre; depremzedelerin ödemeleri alabilmek için başvura veya banka hesabına gerek duymasına gerek yok. e-Devlet sorgulamasında evlerine ait yıkık /acil yıkılacak/ ağır, orta, az hasarlı hasar tespiti kaydını görebilenler, desteklerini Ziraat Bankası'ndan alabiliyor.