Diyarbakır'da 'ucuz' et kuyruğu

Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesindeki Et ve Süt Kurumu Diyarbakır Kombinası Satış Mağazası önünde yaz, kış uzun kuyruklar eksik olmuyor. Ramazan ayı nedeniyle vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ucuz et alabilmek için saatlerce bekliyor. Kıymanın kilosunun 119 lira, kuşbaşının 129 liradan satıldığı kombina satış mağazasında sıraya girenlerin bu işi ranta dönüştürmemesi için bir kişiye en fazla 1 kilo kıyma ve 1 kilo kuşbaşı satılıyor.

Yaz kış kuyruk eksik olmuyor

Amida Haber'in haberine göre, kasaplarda fahiş fiyat artışı olduğunu söyleyen bir vatandaş, “20 gün içinde kuzu etine yüzde 30’a yakın zam geldi. 190 TL olan kırmızı etin kilosu 220 TL’nin üstüne çıktı. Emekli maaşı ile geçim olmuyor. Bende mecburen bir kilo kıyma alabilmek için sıramı bekliyorum. Son 5 yıldır alışverişimi buradan yapıyorum. Yaz kış hep insanlar kuyrukta. İnşallah ülke normale döner. Bu şekilde nereye kadar gidecek bilmiyorum” diye konuştu.

Vatandaşlar, Et ve Süt Kurumu ile kasaplar arasında 90 ila100 liralık fiyat farkı bulunduğunu belirtti.

Günde bin kişi geliyor

Diyarbakır Et ve Süt Kombinası yetkilileri, merkezdeki tek satış mağazasında günde ortalama 2 ton kıyma, 2 ton da kuşbaşı olmak üzere 4 ton et satıldığını söyledi. Yetkililer, günde ortalama bin kişinin alışveriş yaptığını belirtti.

Şap hastalığı et fiyatlarını artırdı

Bu arada Diyarbakır’da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarının kapatılmasının ardından et fiyatları 170 liradan 190 TL'ye, Ramazan ayının gelmesi ile etin kilosu 220 liraya çıktı.