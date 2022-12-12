Diyarbakır'da üç yeğenine cinsel istismarda bulunan zanlıya 60 yıl hapis cezası

Diyarbakır Bağlar'da üç yeğeninin istismar eden zanlıya 60 yıl hapis cezası verildi. 6 yaşından 10 yaşına kadar öz amcasının istismarına uğrayan erkek çocuğun, durumunu anlattığı annesi, polise gidip şikayetçi oldu. Baba ise, "istismara uğradığını düşünmüyorum" diyerek, şikayetçi olmadı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde üç yıl önce yaşanan olay küçük çocuğun olayı annesine anlatması ve annenin de polise başvurmasıyla ortaya çıktı.

Anne şikâyetçi olurken baba, “S.K. benim oğlum, M.K da kardeşimdir. İstismara uğradığını düşünmüyorum. Kardeşimden şikâyetçi değilim” dedi. S.K.'nın kuzenleri B.K. ile H.K.'nın babaları da kardeşinden şikayetçi olmadı. Üç yeğenine cinsel istismarda bulunduğu için gözaltına alınan amca M.K. avukat eşliğinde alınan ifadesinde, yeğenlerine karşı gerçekleştirdiği cinsel istismarları kabul ederek ‘"Pişmanım" dedi.

Önce itiraf etti, ardından inkar etti

Kuzenler S.K., H.K. ve B.K., istismar iddiaları üzerine Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Düzenlenen raporda, cinsel istismarın gerçekleştiği kaydedildi.

Tutuklanan amca M.K. hakkında, “Zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı, zincirleme çocuğu cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik” suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Sanık, “Yengem ve yeğenim S.K. bana iftira atıyor. Polis, beni dövdüğü için bu olayları kabul ettim, beraatımı istiyorum” dedi.

'Tedavi olmalı'

Savcı mütalaasında, sanığın yeğenlerine karşı cinsel istismarda bulunduğunu, sonradan inkâr etmiş olsa bile, polis sorgusunda avukat eşliğinde alınan ifadesinde bu durumu itiraf ettiği, avukatıyla yapılan görüşmede de kendisine yönelik polis tarafından suçu üstlenmesi yönünde bir baskı olmadığını söyledi

B.K. ve H.K. her ne kadar cinsel istismara maruz kalmadıklarını ve şikâyetçi olmadıklarını belirtmiş olsalar da amcalarını suçtan kurtarmaya yönelik inkârda bulundukları için sanığın her bir yeğenine karşı ayrı ayrı istismar suçundan cezalandırılması istendi. S.K.'nın psikiyatri muayenesinde ise tedavi olmasının yararlı olacağı yönünde görüş bildirildi.

İndirimsiz 60 yıl ceza

Mahkeme sanık amcayı, erkek yeğeni S.K. ile kız çocuğu yeğeni B.K.'ya karşı, "cinsel istismar” suçundan 16'şar yıl hapisle cezalandırdı.

Ceza işlenen suçun yakın akraba ve çocuğa karşı olması nedeniyle 24'er yıla çıkarıldı. Sanık diğer kız çocuğu yeğeni H.K.'ya karşı da, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan önce 8 yıl, ardından çocuk olup kan bağı bulunması nedeniyle cezada artırım yapılarak 12 yıla çıkarıldı. Sanık, toplam 60 yıl hapisle cezalandırıldı.