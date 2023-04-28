Diyarbakır'da tutuklananların sayısı 24'e yükseldi

Diyarbakır merkezli 21 ilde haklarında yakalama kararı verilen gazeteci, siyasetçi, avukat ve sanatçılardan oluşan 216 kişiden gözaltına alınan 128 kişi arasında bulunan 24 kişi tutuklandı, 18 kişi ise serbest bırakıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre gazeteciler Mehmetşah Oruç, Beritan Canözer, Abdurrahman Gök ve Remzi Akkaya'nın "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından 8 kişi daha tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Hamza Cihangir, Hasret Yelboğa, Suat Arda Işık, Şahin Biçimli, Hakim Kaya, Mikail Barut, Tacettin Araz, Nurullah Özgün, Abdulbahri Maviay, Ferit Aktepe, Şervan Doğan ve Cesur Yılmaz'ın da "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanması ardından toplam tutuklu sayısı 24'e yükseldi.

Avukatlar Eylül Özgültekin Gurbet Özbey Öner ve Jiyan Sametoğlu, Mustafa Şenci, Bünyamin Şeker, Berdan Acun ve Halise Dakalı ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Sanatçılar Elvan Koçer, Şahperi Alphan Bayhan ile Ramazan Kaval, Talip Turan, 78'liler Derneği yöneticisi Abdulgani Alkan, Avaşin Yanar, Tarık Adanır, Talip Turan, Müslüm Şahinsoy, Süleyman Avcı, Havva Canaoğlu, Zeynep Demir, Seyit Üzbaş, Xwebûn gazetesinin İmtiyaz Sahibi Kadir Esen, Özcan Ateş, Yavuz Akkuzu, Devrim Demir, Hamdusena Özbey, Mehmet Yalçın, Hüsamettin Kılıç da serbest bırakılanlar arasında.