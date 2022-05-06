Diyarbakır’da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 21 AAK 681 plakalı otomobil ile 21 ABK 543 plakalı ticari araç kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan 55 yaşındaki Hüseyin Aslan, 50 yaşındaki Mehmet Ali Demirtaş, 53 yaşındaki Nesim Özcan ile kamyonetteki Zeki G. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Mehmet Ali Demirtaş ve Nesim Özcan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)