Bursa'da hafriyat kamyonu yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü 6 yaralı

Bursa'da 16.00 sıralarında Ankara otobanı Demirtaş Viyadüğü yakınlarında kaza meydana geldi.
Sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 16 JZD plakalı hafriyat kamyonu Ankara istikametine seyir halindeyken önündeki 24 ZSZ plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Otobüsün arka kısmında bulunan bir yolcu hayatını kaybetti, 6 yolcu da yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yapan hafriyat kamyonu sürücüsü aracını bırakıp olay yerinden uzaklaştı.
Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması ve ölen yolcunun kimliğini tespit çalışması sürüyor. (İHA)