Diyarbakır'da toplu ulaşıma zam

Diyarbakır Şoförler Odası Başkanlığı geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na (UKOME) başvurarak, zam talebinde bulundu. UKOME yapılan bu başvuruyu değerlendirdi ve zam talebini onayladı. UKOME’nin kararı ile halk otobüsü ücretleri tam bilette 2 TL zam ile 8 TL’ye, minibüs ücretleri ise, 3,5 TL zamla 10 TL’ye yükseldi. Öğrenciler için şehir içi ulaşım ise 6 TL olacak.

Amida Haber'in aktardığına göre alınan karara göre yeni ücret tarifeleri şöyle:

Halk otobüsü: 8 TL, Özel halk otobüsü tam bilet: 10 TL, Minibüs: 10 TL ve Öğrenci: 6 TL.

Alınan karar 3 Temmuz Pazartesi günü yürürlüğe girecek