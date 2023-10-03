Diyarbakır'da restore edilen tarihi yapıda çökme: 2 işçi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi Köprülü Sokak'taki tek katlı tarihi yapıda çökme meydana geldi. Olay, zemin katta yapılan restorasyon çalışması sırasında oldu.

DHA'da yer alan habere göre, beton bloklarla birlikte, bodrum kata düşen isimleri öğrenilemeyen 2 işçi yaralandı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Restorasyon yapılan bölgede de çalışmalar durduruldu.