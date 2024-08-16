Diyarbakır'da PTT’nin personel eksikliği mobbinge yol açıyor: İş yükü artıyor, şubeler kapatılıyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nde (PTT) çalışanlar, personel eksikliği sonucu iş yükünün artması ve buna bağlı olarak gelişen mobbingden şikayetçi. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü önünde bir araya gelip basın açıklaması yapan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (HABER-SEN) üyesi çalışanlar yaşananlara tepki gösterdi.

“PTT’de iş çok, personel yok, angarya çalışma istemiyoruz!” pankartı arkasında bir araya gelen işçilerin basın açıklaması PTT idarelerinin “personel eksikliği olmadığı” iddiasının doğru olmadığı sözleriyle başladı. Şikayetlerin aktarıldığı açıklamada Şanlıurfa ve Erzurum’da saldırıya uğrayan PTT çalışanlarına da değinildi.

Personel eksikliğinin mobbing ve iş yüküne yol açtığı belirtilen açıklamada işçilerin pozisyonuna bakılmaksızın çeşitli işlerde çalıştırıldığı söylendi. “Posta dağıtıcıları adeta köle gibi çalıştırılıyor. Şubelerde tek memur ve güvenliğin olmadığı bir çalışma şekli dayatılıyor. Sanki 21. yüzyılda değil de ilkel çağlarda yaşıyoruz” denilen açıklamada, çözümün kadrolu personel istihdamını artırmak ve bir an önce personel alımı yapmaktan geçtiği kaydedildi.

‘Nüfusu 2 milyonu aşan Diyarbakır'da PTT’nin yaklaşık 200 dağıtım personeli var’

PTT’de işçilerin yaşadığı sıkıntıları HABER-SEN Diyarbakır Şube Mali Sekreteri Özgen Erdemci ile konuştuk.

Temel sorunun personel eksikliği olduğunu söyleyen Erdemci, PTT çalışanlarının Diyarbakır’ın artan nüfusuna yetişemediğini kaydetti. Erdemci, PTT’nin Diyarbakır’da toplam 200 civarı dağıtım personeli olduğunu söyledi:

“Diyarbakır nüfusu 2 milyonu aşan bir şehir olmasına rağmen PTT’nin yaklaşık 200 dağıtım personeli var. İlçelerle birlikte veriyorum bu rakamı. 16 ilçeye 200 personel. Türkiye genelinde de bütün birimler dahil toplam 40 bin civarı PTT personeli var. Avrupa ülkelerine baktığımızda Almanya 250-300 bin personelle çalışırken Türkiye 40 bin civarı personelle çalışıyor.”

‘Gönderi adetlerimiz şu an hat safhada olmasına rağmen personel günden güne azalıyor’

Emekli olanların yerinin dolmadığını ve gönderi adetlerinin fazla olmasına rağmen personelin günden güne azaldığını söyleyen Erdemci, PTT’de şu an yapılan istihdam çeşitlerini anlattı, taşeron şirket çalışanlarının kadrolu personelin yarısı kadar ücret aldığını kaydetti:

“Gönderi adetlerimiz şu an hat safhada olmasına rağmen personel günden güne azalıyor, emekli olanların yeri dolmuyor. PTT’de şu an üç şekil istihdam yapılıyor. İdari hizmet sözleşmeli, 399 sayılı kanuna tabi ve taşeron şirket elemanı personel. Taşeron şirket elemanı arkadaşlarla aynı işi yapmamıza rağmen neredeyse kadrolu personelin yarısı kadar maaş alıyor. İdari hizmet sözleşmeli dediğimiz arkadaşlarımızsa performansa dayalı ücret alıyor, yani bir personel belli bir limitin üstüne çıktığı zaman ekstra bir para alır.”

Personel eksikliği şubelerin kapanmasına da neden oluyor

Diyarbakır’ın büyümesine karşın personel sayısının 2016 yılındaki gibi olduğunu söyleyen Erdemci, şubelerin kapandığını, bu durumun da vatandaşları mağdur ettiğini söyleyerek sözlerini noktaladı:

“Diyarbakır büyüyen bir şehir olmasına rağmen 2016’daki personel sayısında kurum. Şehrin nüfusu 2 katına çıktı. Belki siz de fark ediyorsunuzdur, şubeler de kapatılıyor artık. Bu durumda vatandaş mağdur oluyor. Şehitlik’te herhangi bir PTT şubesi yok. Şehitlik’te oturan vatandaş kalkıp Bağlar’a, Suriçi’ne gidiyor.”