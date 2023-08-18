Diyarbakır'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına hem havadan hem de karadan müdahale ettiği kaydedildi. Hani ilçesi kırsal Kuyular ile Çukur mahalleri arasındaki ormanda, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, ihbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangının yaklaşık 8 hektarlık alanda etkili olduğunu belirten Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, "Yangına, 2 arazöz, 4 yangın ilk müdahale aracı ve 30 yangın işçisiyle müdahale edilmektedir. Alanının sarp ve kayalık olması, yangına müdahaleyi güçleştirmektedir. Bu sebeple Diyarbakır'da bulunan askeri helikopterle, hava desteği talebi yapılarak, yangına havadan da müdahale edilmektedir" dedi.