  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Yükleniyor...

Diyarbakır'da okul önünde silah sesleri: Öğrenciler tahliye edildi, iki kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’da bir ortaokulun önünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonrası iki şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 04.05.2026 , 15:17

Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Şehit Mehmet Karaaslan Ortaokulu’nun önüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, öğrencilerin derste olduğu sırada pompalı tüfekle havaya ateş açtı. 

Halktv'de yer alan habere göre, silah sesleri  paniğe yol açarken, okul görevlilerinin müdahalesi üzerine şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayın ardından okul yönetimi durumu yetkililere bildirdi. Olay sonrası veliler çocuklarını almak için okula akın etti. Özellikle anaokulu öğrencileri güvenlik amacıyla tahliye edilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABER

İktidar yine çok sıkıştı: Sekizinci 'Varlık Barışı' geliyor, kara paraya bir kapı daha açılıyor

Haber Merkezi

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.