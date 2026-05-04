Diyarbakır'da okul önünde silah sesleri: Öğrenciler tahliye edildi, iki kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Şehit Mehmet Karaaslan Ortaokulu’nun önüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, öğrencilerin derste olduğu sırada pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Halktv'de yer alan habere göre, silah sesleri paniğe yol açarken, okul görevlilerinin müdahalesi üzerine şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayın ardından okul yönetimi durumu yetkililere bildirdi. Olay sonrası veliler çocuklarını almak için okula akın etti. Özellikle anaokulu öğrencileri güvenlik amacıyla tahliye edilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.