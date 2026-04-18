Diyarbakır'da okul bahçesine yıldırım düştü: İki çocuk hayatını kaybetti, bir çocuğun durumu ağır
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 18.04.2026 , 13:38 Güncelleme Tarihi: 19.04.2026 , 16:41
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ilkokulun bahçesinde ağaca yıldırım düşmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ise yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında meydana geldi.
İlkokulun bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti. Bu sırada ağacın altında bulunan Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Ergani Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılar Serkan Yıldırım ile Kasım Yıldırım, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürene M.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
