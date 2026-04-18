Diyarbakır'da okul bahçesine yıldırım düştü: İki çocuk hayatını kaybetti, bir çocuğun durumu ağır

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan bir ilkokulun bahçesinde bulunan ağaca sabah saatlerinde yıldırım düştü. Olay sırasında ağacın altında bulunan 13 yaşındaki Serkan Yıldırım ile 14 yaşındaki Kasım Yıldırım hayatını kaybetti. Yaralanan M.Y.'nin ise durumu ağır.