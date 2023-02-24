Diyarbakır'da mahkeme yıkımı durdurma kararından 'sehven' diyerek döndü

Diyarbakır Barosu acil yıkılacak ve hasarlı binaların ileride hukuki ve cezai sorumluluk açısından hak kayıplarına sebebiyet vermemesi için Diyarbakır 1’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’nin delil tespiti yapılacak yapılarda yıkımın tedbiren durdurulması ve yıkım sebebine ilişkin delil tespiti talep etti.

Mahkeme önce talebi kabul ederek yıkımı durdurdu ancak daha sonra "sehven" diyerek yıkımı durdurma kararından vazgeçti.

Diyarbakır Barosu'ndan yapılan açıklamada "Bugün, Diyarbakır 1. Sulh Hukuk Mahkemesi mesai saati içerisinde Diyarbakır’da deprem nedeniyle hasarlı yapılarda delil tespiti amacıyla yapıların yıkımını tedbiren durdurma kararı vermiş ve söz konusu karar Baromuz tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ancak mesai saati bittikten sonra UYAP sisteminde 'yıkımı durdurma kararının sehven verildiği, bu konuda görevli ve yetkili mahkeme olmadıkları gerekçesiyle yıkımı durdurma kararından rücu edilmiştir' şeklinde yeni bir karar verildiğini öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.

'Basında yer aldıktan sonra mahkeme kararından rücu etti'

Barodan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle delil tespitinin yapılabilmesi için yapıların yıkımının tedbiren tespitler bitinceye kadar durdurulması kararında görev ve yetki konusunda hukuki bir tereddüt bulunmamaktadır. Aksi durum yani yıkım işleminin devamı delil tespit talebini konusuz bırakacaktır. Bizleri asıl kaygılandıran kararın hukuki değerlendirmesinden ziyade, kararın kamuoyunda ve basın yayın organlarında işlenmesinden sonra mahkemenin mesai saatleri dışında kararından rücu etmiş olmasıdır. Bu durumu; yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından kaygı verici buluyor, kararı ve değerlendirmeyi kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.”