Bekir Bozdağ 'delil toplanmadan kaldırılmış tek bir enkaz dahi olmadığını' iddia etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik, "Delil toplanmadan kaldırılmış tek bir enkaz dahi yoktur. Aksi yöndeki haber ve yorumların büyük bir karalama kampanyası olduğunu bir kez daha buradan ifade etmek isterim" iddiasında bulundu.

Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da kimliklendirme işlemi yapılamayan yurttaşın olmadığını iddia etti.Yaşamını yitiren her yurttaşın kendi yakınlarında doğru bilgiler ve tespitler çerçevesinde teslim edildiğini aktaran Bozdağ, cenaze işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.

Depremde yakınının kaybolduğuna dair herhangi bir başvuru olmadığına dile getiren Bozdağ, hasar tespit çalışmalarının da hızla devam ettiğini söyledi.

Diyarbakır'ın depremden sonraki durumu

Hasar tespit çalışmalarının Diyarbakır merkezdeki dört büyük ilçede bina bazında yüzde 57 oranında ve bağımsız bölüm/daire bazında da yüzde 87 oranında tamamlandığını belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"Kısa süre içerisinde Diyarbakır'ın ilçe ve köyleri dahil bütün konut stokunu elden geçirerek hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağımızı ifade etmek isterim. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şu ana kadar Diyarbakır'da yıkık 126 bina, 599 bağımsız bölüm; acil yıkılacak 74 bina, 519 bölüm; ağır hasarlı 959 bina bağımsız bölüm olarak 7 bin 341 bağımsız bölüm; orta hasarlı 1196 bina ve bağımsız bölüm olarak 12 bin 546 daire; az hasarlı bağımsız bina 12 bin 268, tabii bağımsız bölüm sayısı ise 113 bin 604; hasarsız 31 bin 354 bina ve bağımsız bölüm olarak da 236 bin 97 olduğunu ifade edebiliriz. Şu ana kadar toplamda acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkılmış bina ve bağımsız bölüm sayısına baktığımızda toplamda 1159 bina ve 8 bin 459 bağımsız bölüm olduğunu görüyoruz."

'Barınma sorununu aştık'

Bakan Bozdağ, 279 komisyon tarafından sürdürülen hasar tespit çalışmalarının yakın zamanda tamamlanacağını kaydetti.

Depremzedelerin barınma ihtiyacına yönelik ihtiyacın da hızla karşılandığına ileri süren Bozdağ, "Ancak hasar tespit çalışmalarının ilerlemesi ve bu çerçevede de evleri sağlam çıkan vatandaşlarımızın da evlerine geçmesiyle geçici barınma merkezlerinde barındırdığımız insan sayımızın önemli ölçüde azaldığını ifade etmek isterim. Şu ana kadar yaklaşık 200 binlerden bu rakamın şu anda 10 bin 654'e düştüğünü ifade etmek isterim. Bu rakamın da barınma yerlerine baktığımızda 1850'sini çadır kentlerde ve 4 bin 948'ini de Kredi Yurtlar Kurumumuza ait yurtlarda barındırmaktayız. Barındırma konusunda da önemli ölçüde sorunu Diyarbakır'da aştığımızı ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

'Delil toplanmadan kaldırılmış tek bir enkaz dahi yoktur'

Bozdağ, soruşturmalara değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün illerde olduğu gibi Diyarbakır ilimizde de soruşturmalar büyük bir titizlikle hukuka uygun bir biçimde yürütülmektedir. Her yerdeki soruşturmalar usul ve yasalara uygun yürütülmektedir. Zaman zaman kamuoyunda farklı değerlendirmeler yapılmakta, bunların kimi bilgisizlikten kimi de maalesef kötü niyetten kaynaklıdır. Bilgisizlikten olanlara fazlaca bir şey söylemek istemem, doğrusu söylemeyi de doğru görmem ama gerçekten art niyetle manipüle etmek ve toplumu farklı şekilde algılarla bir tarafa yönetmek isteyenleri bir kez daha kınadığımı ifade etmek isterim. Soruşturmaların nasıl yapılacağı bellidir. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız yasalarımızda usul ve esaslara göre bu soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Deprem nedeniyle yıkılan binalarda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızın olduğu yerlerde sorumluluğu olduğu değerlendirilen herkesle ve ilgili çalışmaların zaman aldığı büyük bir titizlik içerisinde yürütüldüğünden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

"Delillerin toplanması konusunda da herhangi bir sorun yaşanmamaktadır" diyen Bozdağ, "Şu ana kadar deprem yaşanan her yerde deliller kanunlarımıza uygun bir şekilde toplanmaktadır. Bilirkişiler yine usul, yasa ve fenne uygun bir biçimde incelemelerini ve çalışmalarını sürdürmektedir. Delil toplanmadan kaldırılmış tek bir enkaz dahi yoktur. Aksi yöndeki haber ve yorumların büyük bir karalama kampanyası olduğunu bir kez daha buradan ifade etmek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda Diyarbakır'da konteyner kentte 675 konteynerin planlamasının yapıldığını belirten Bozdağ, "Çadır kentte de 2 bin 200 çadır kent planlamıştık ama ihtiyaca göre biz bunu biraz da çadır kentlerin alanını genişleterek 2 bine düşürdük. Bunlar da ayrıca ihtiyaca binaen hazır tutulmaktadır" şeklinde konuştu. (AA)