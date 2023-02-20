Bakan Karaismailoğlu: Dayanıklı yollar sayesinde ulaşımı kesintisiz sağlamış olduk

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından deprem bölgesindeki ulaşımın aksamadığını iddia eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yunanistan büyüklüğündeki coğrafyayı etkileyen bir depremde sadece bir kaç yolumuz etkilendi. Hakikaten yaptığımız altyapılar, yaptığımız yollar… Bu kadar dayanıklı yollar sayesinde ulaşımı kesintisiz sağlamış olduk" dedi.

Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Adıyaman'da depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlığın, vatandaşların ulaşım ihtiyacını fazlasıyla karşıladığını öne süren Karaismailoğlu, deprem bölgesinde zarar gören birkaç yolun da kısa sürede onarıldığını söyledi.

Dayanıklı yollar sayesinde ulaşımın kesintisiz sağlandığını iddia eden Karaismailoğlu, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Yunanistan büyüklüğündeki coğrafyayı etkileyen bir depremde sadece bir kaç yolumuz etkilendi. Hakikaten yaptığımız altyapılar, yaptığımız yollar… Bu kadar dayanıklı yollar sayesinde ulaşımı kesintisiz sağlamış olduk.

Hava yollarında hala hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yani bizim trenlerimiz, garlarımız, vagonlarımız, vatandaşlarımıza ev sahipliği yaparak onların barınma ihtiyaçlarını giderdiler. Özellikle Hatay bölgesinde denizden, oldukça fazla limanlarımız, bütün ikmallerimizi oradan gerçekleştirdik. Şimdi de gemilerimizde yine depremzedelerimizi misafir ediyoruz. Gemilerimizi İskenderun limanlarına yanaştırıyoruz. Ayrıca PTT bütün dağıtım kanallarıyla bölgeye oldukça yüklendi ve vatandaşlarımızın ilk gündeki bütün acil ihtiyaçlarını o yaptıkları dağıtım araçlarıyla birlikte giderdiler. Hala daha da devam ediyorlar."