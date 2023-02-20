Karaismailoğlu: Yeni konutların planlaması yapılıyor, temelleri atılıp başlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da yeni kalıcı konutların planlamasının yapıldığını belirterek, "Bir yılın sonucunda inşallah buraları yeniden inşa ettikten sonra eskisinden daha düzenli bir hayat olacak" dedi.

Karaismailoğlu, "11 ilde olduğu gibi, arkamızdaki bölgede bin 800 konteynerlik bir alanın altyapı çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah yarın itibarıyla bu bölgede konteynerlerimizi yerleştirip depremzede vatandaşlarımızı misafir etmeye başlayacağız. Aynı şekilde Adıyaman'ın 14 bölgesinde yoğun bir çalışma var. Bu hafta itibarıyla da konteynerlerimize vatandaşlarımızı almaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da çadırlarla ilgili herhangi bir sorun olmadığını, köylerdeki ihtiyaçların da karşılandığını ileri süren Karaismailoğlu, hayvan çadırlarının köylere sevk edildiğini, enkaz kaldırma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

'Önümüzde bir yıllık bir süreç var'

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Şu an 100'ün üzerindeki enkazı kaldırmış durumdayız ve yüzlerce iş makinasıyla enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Yine hafriyat döküm sahalarında da olağanüstü bir hareketlilik var. İnşallah burada yaşamı sağlamak için bütün kurumlarımız büyük bir özverili çalışma gerçekleştiriyorlar. Adıyaman Valiliği ve belediyesini yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Çünkü onların da hakikaten bu depremde kolları, kanadı kırıldı. Bizler de hem diğer belediyelerimiz diğer kurumlarımızla onlara destek vererek ayağa kaldırıyoruz. Çadırda hayat zor özellikle gece. Bir de kışın en soğuk günlerini yaşıyoruz. Bugünlerde havalar biraz yumuşamış olsa da yine çadırda sobayla elektrikli ısıtıcıyla günler geçiyor. İnşallah onları konteynerlere aktardığımızda bir nebze olsun daha da bir düzenli hayata kısmen de olsa girmiş olacaklar. Bir taraftan da yeni kalıcı konutların planlaması yapılıyor, önümüzdeki günlerde temelleri atılıp başlayacak. Önümüzde bir yıllık bir süreç var. Bir yılın sonucunda inşallah buraları yeniden inşa ettikten sonra eskisinden daha düzenli bir hayat olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Karaismailoğlu, yurttaşların ulaşım ihtiyacının "fazlasıyla" karşıladığını, dayanıklı yollar sayesinde ulaşımın kesintisiz sağlandığını iddia etti. (AA)