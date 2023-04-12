Diyarbakır’da kan stokları tükeniyor: 1-2 günlük stok kaldı

Türkiye genelinde Kızılay’da kan stoklarının kritik seviyelere düşmesi nedeniyle bazı ameliyatlar ertelenmek zorunda kaldı. Diyarbakır’da henüz ameliyatları erteleyecek düzeye gelmese de kan stokları azalmaya başladı.

Amida Haber’e konuşan Kızılay Bölge Müdürü Naif Yılmaz, stokların kritik seviyede olduğunu belirterek, “1-2 günlük stok kaldı” dedi.

Kentte ciddi bir olay yaşanması durumunda kan sorunu yaşanacağına dikkat çeken Yılmaz şunları söyledi:

“Hastanelerde ciddi kan sorunu var. Talasemi hastası çocuklar için her hafta kan göndermemiz lazım. Bu çocuklara kısıtlı kan gidiyor. Hastanelere yeteri kadar kan gönderemiyoruz. Hastaneler acil olmadık müddetçe ameliyatlarını iptal etmeli. Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Kentte ciddi bir olay olursa kan sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz. Mevcut stoklarla kan ihtiyacını karşılayamıyoruz.”