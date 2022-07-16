Diyarbakır'da kadına şiddet: Bıçakladıktan sonra tabancayla vurdu

Diyarbakır - Elazığ Karayolu üzerinde Esma B. isimli kadın, 3 ay önce boşandığı eski eşi E.B.'nin saldırısına uğradı.

İddiaya göre, bir süre önce Esma B. ile eşi E.B. arasında tartışma yaşadı. Sık sık yaşanan tartışmalar üzerine Esma B., eşinden boşanmak istedi. 3 ay önce boşanan çiftten E.B., eski eşi Esma B.'yi cadde üzerinde gördü. Yanında taşıdığı bıçağı çıkaran E.B., eski eşi Esma B.'yi önce yanağından daha sonra boynundan bıçaklayarak yaraladı. E.B., kanlar içerisinde kalan genç kadını, bu kez de üzerinde taşıdığı tabancayla tek el ateş ederek vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polisin olayın ardından soruşturma başlattığı açıklandı.

Serbest bırakıldı, sonrasında tekrar saldırdı

Hastaneye kaldırılan kadının yaşamını yitirdiği iddia edilirken, saldırgan E.B.'nin daha önce de eski eşi Esma B.'ye saldırarak yaraladığı ortaya çıktı. E.B.'nin Esma B.'nin şikayeti üzerine hapse atıldığı belirtilirken, kaynaklara göre, ancak akrabalarının ve saldırgan E.B.'nin kendisini ikna etmesinin ardından Esma B.'nin şikayetini geri çektiği ve E.B.'nin serbest bırakıldığı söylendi.

E.B.'nin serbest bırakılmasının ardından Esma B.'yi ailesinin evinden aldığı, dönüş yolunda Esma B.'ye saldırdığı belirtildi. E.B'nin yanında taşıdığı bıçak ve silahla saldırmasının ardından ağır yaralanan Esma B., Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.