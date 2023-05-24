Diyarbakır'da kadın cinayeti: Uyuyan eşini öldürüp intihara kalkıştı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sitede bina görevlisi olarak çalışan Mehmet Denizli, sabah saatlerinde yatakta uyuyan 9 yıllık eşi Basra Denizli’yi tabancayla vurarak öldürdü. Denizli, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu.

DHA'da yer alan habere göre, olay, Denizli'nin ekmek dağıtımı yapmaması üzerine, bina sakinlerinin yöneticiyi bilgilendirmesi üzerine ortaya çıktı.

Yöneticinin talimat verdiği güvenlik görevlisi, aynı yerde çalışan Mehmet Denizli’nin kayınbiraderini aradı. Telefonlara cevap verilmeyince balkondan girilen evde, çift yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Basra Denizli’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.