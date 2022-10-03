Diyarbakır’da hastane yemeğini boykot eden sendika üyelerine saldırı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi üyeleri, Diyarbakır Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin yemek menüsünün sağlık beslenme hakkının ihlaline karşı kurum bahçesinde “yemek boykotu” eylemi yapmak istedi. Eylem başlamadan, yemekhane işletmecisi olduğunu ileri süren ve ismi öğrenilmeyen bir kişi sağlık çalışanlarına saldırdı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, SES üyesi Mehmet Nur Ulus’u yemekhaneye çağıran söz konusu kişi, "Sen nasıl bizim yemekleri boykot edersin" diyerek tehdit etti. Ulus’un aktardığına göre, yemekhane sahibi olduğunu söyleyen kişi, tabanca ile kendisine ateş ettiğini ancak kurşunun isabet etmediğini söyledi. Ulus ayrıca, silahlı saldırı sonrası yemekhanede bulunan iki kişi tarafında da darp edildiğini kaydetti.



Ulus, aynı zamanda SES üyesi Bilal Atılgan’ın da belirlenemeyen kişilerce dar edildiği bilgisini paylaştı. Boykut kapsamında hastane önüne gelen SES üyeleri burada bir süre bekledikten sonra açıklama yaptı.

'Kimsenin ayağına gitmeyeceğiz'

Açıklama öncesi konuşan SES Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Şiyar Güldiken, üyelerine dönük saldırıya tepki gösterdi. Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi başhekiminin kendilerini son günlerde sürekli hedef gösterdiğini belirten Güldiken, “Bunu net ifade ediyoruz; bu saatten sonra müzakere edecek olan varsa bize gelecek. Biz kimsenin ayağına gitmeyeceğiz” dedi.

'Hakkını kullandı diye kurşun sıkıldı'

“Arkadaşımız demokratik hakkını kullandı diye, kendisine kurşun sıkılıyor” diye devam eden Güldiken, “Şimdi başhekim bizimle görüşmek istedi. Peki buradan soruyoruz, biz daha önce bu hastanenin çalışma koşullarının kötüleştiğini, yeterince hizmet verilmediğini söylemek için görüşme talep ettiğimizde niye bize yol verdiniz. Şimdi ne oldu da bizi çağırıyorsunuz? Bu saatten sonra oluşabilecek her türlü olumsuzluktan bu hastanenin başhekimi sorumludur. Bu saatten sonra geri adım atacak bir durum yoktur. SES tek başına SES değildir, biz halkız” şeklinde konuştu.

'Yemek sorunu sağlığı tehdit ediyor'

Güldiken’in konuşmasının ardından açıklamaya geçildi. Açıklamayı SES üyesi Fuat Sonduk, okudu. Sonduk, sağlıkçıların yaşadıkları sorunlara değindi.

Sonduk, “Uzun zamandır yemekler konusunda çalışanların, üyelerimizin şikâyetleri konu hakkında bir çalışma yapılması yönünden bizlerden talepleri bulunmaktadır. Yapılan görüşmelerde yemeklerle ilgili sorunlar bildirilmiş ancak geldiğimiz noktada sorunların giderilmesi yerine günden güne daha da bozulmaya doğru gitmiştir. Bize bildirilen ve yine gözlemlerimiz neticesinde tespit edilen sorunlar yemeklerin kalitesi, çeşitliliği, yeterli miktarda olmaması, hijyen ve yemeklerde istenmeyen objelerin bulunması, pet tabak, plastik çatal kaşıkların ısrarla kullanılmaya devam edilmesi, her kullanımdan sonra masaların temizlenmeden tekrar kullanılması başlıca sorunlarımızdır. Gerek sağlık çalışanları gerekse hasta ve refakatçiler açısından yemek sorunu sağlığı tehdit boyutundadır” diye belirtti.

'Muhatabımız hastane yönetimidir'

“Biz çalışanlar sorunlara muhatap olarak hastane yönetimini bilir ve onlardan sorunun giderilmesini talep ediyoruz” diye devam eden Sonduk, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Muhatabımız yemek firmaları değildir. Hastane yönetimi sorunu çözme yerine yemek firması ile durumdan rahatsız olan sağlık personelini karşı karşıya getirme tutumunu terk etmelidir. Bu konuda sağlık çalışanlarına sendika temsilcilerine yönelik gelişebilecek en ufak bir yönelim için şimdiden bütün ilgilileri uyarıyoruz. Demokratik hak talebi yasal olmayan güç ve tehditlerle önünü kesme çabası suçtur. Ve biz bu yöntemin de karşısında olacağız.”