Diyarbakır'da halkın temsilcileri buluştu: 'Sandıklara sığmayız'

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Semt Evi'nde bir araya gelen TKP'liler eşitlik ve özgürlük mücadelesini yükseltmek için milletvekili aday adaylarını belirledi.

"Sosyalist seçeneği yaratmak için buluştuk"

Adaylardan konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan Zülküf Hatunoğlu sözlerine "Düzen partilerinin kurduğu ittifakta işçi sınıfı adına hiçbir şey yok. Avrupa Birliği var, NATO var, sermaye var. Bizler bugün burada başka bir seçeneği, sosyalist seçeneği yaratmak için buluştuk" diyerek başladı.

Ardından sahneye çıkan Mehmet Tetik "Ben üniversiteyi bitirip işsiz bırakılan onbinlerce inşaat mühendisinden biriyim. Ailem geçimini inşaatlarda çalışarak sağlardı. İş cinayetleri, fazla mesai, güvencesiz çalışma bizim sektörün kuralı haline geldi. Sömürüden kurtulmanın tek yolu inşaat işçilerinin örgütlü mücadelesinden geçiyor" diye konuştu.

Bir diğer aday Eda Genç ise Türkiye'de kadın emekçi olmanın zorluklarından söz ederek başladı. "Her yeni güne kadın cinayetleri, taciz ve tecavüz haberleri ile uyanmadığımız bir dünya mümkün" dedi.

'İşçi sınıfı siyaseti sandıklara sığmaz'

Toplantı TKP Parti Merkez Konseyi üyesi Erdem Yalçın'ın "İşçi sınıfı siyaseti yalnızca sandıklarda yapsın istiyorlar. Hayat pahalılığı, zamlar, ekonomik kriz yokmuş gibi davranmamızı bekliyorlar. Bugün burada buluşan TKP üyeleri ve dostları örgütlü mücadelenin büyütülmesi gerektiği hususunda ortaklaşmalı, işçi sınıfının örgütlü gücünün ne sandık hesaplarına ne de seçim pazarlıklarına sığmayacağını göstermelidir" sözlerinin ardından son buldu.