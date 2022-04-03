Aliağa'da halk temsilcilerini seçti: Gelin bu hastalığı hep birlikte kökten kaldıralım

Türkiye Komünist Partisi, ülkenin dört bir yanında gelecek parlamento seçimleri için milletvekili aday adayı seçimlerini büyük bir çaba ve hızla sürdürmeye devam ediyor. İzmir Aliağa'daki toplantı bugün Aliağa Kültür Merkezinde yapıldı.

Toplantıda TKP PMK üyesi ve Patronların Ensesindeyiz Ağı Genel Koordinatörü Selahattin Kural konuşma yaptı. Ardından ise TKP milletvekili aday adayları konuşmalarını yapmak üzere kürsüye geldi.

TKP'nin Aliağa’dan milletvekili aday adayları Şeref Güleç, Atilla Işık, Nurcan Taban, Elif Akdal ve Cem Güvenç oldu.

TKP PMK Selahattin Kural "TKP birçok ilde ve ilçede şu anda halk toplantıları yapıyor ve milletvekili aday adaylarını belirliyor. Biz bu halk toplantılarında savaşa karşı barışı, gericiliğe karşı özgürlüğü, piyasacılığa karşı emek cephesinin mücadelesini vermeye çalışıyoruz" dedi.

Hayat pahalılığı artarken ülkede emekçilerin sorunlarından çok başka gündemlerin konuşulduğunu dile getiren Kural "Ülkedeki en büyük başlıklardan birisi gericileşme ve bunların sağından solundan geçilmeden, laiklik meselesi vurgulanmadan bir mücadele yürüyor. Çok yakın zamanda savaş gündemi patlak verdi ve ülke siyasetinde bu meseleye sadece sermaye sınıfının çıkarları ekseninden bakılıyor. Emekçilerin hayat pahalılığına karşı gerçek ve travmatik durumlar var" diye belirtti.

‘ABD ve NATO’nun mu yoksa Rusya'nın tarafında mı?’

Ukrayna'daki savaşa ilişkin konuşan Kural "Her iki ülke arasında taraf belirlenmeye çalışılıyor. Sermaye grupları taraf belirlemeye çalışırken burada emekçiler ve emekçilerin sözleri yok" dedi.

Ülkede siyasetçilerin seçim sonrasını işaret etmeleri üzerinden yürüyen tartışmaya değinen Selahattin Kural "TKP olarak bizim itirazımız bu tabloyadır" diyerek sözlerine devam etti ve bu tabloyu değiştirmenin yolunun, emekçilerin bu mücadele altında birleşilmesi olduğu vurgusunu yaptı.

Millet İttifakının sadece Erdoğan hükümetinden kurtulmaya yönelik ilerlettiği propaganda çalışmalarından söz eden ve bu ittifakın seçim sonrası için emekçi halka sunabileceği gerçek bir vaadinin bulunmadığını belirten Kural bu ittifakın muğlak ve belirsiz olduğu vurgusunu yaptı.

Mücadelenin her yerde var olmasının ve yürütülmesinin önemini vurgulayan Kural "Türkiye halkı edilgenleştiren ve kahramanlar yaratmaya çalışan bir tablo da var ve buna karşı bir söz söylemek zorundayız" diyerek sözlerine devam etti.

‘Biz ısrarla üç ilkeden söz ediyoruz'

Gericiliğe karşı laikliğin önemini anlattıktan sonra Kural, emekçilerin yanında olması gereken ilericilere ve aydınlara seslenerek bu mücadeleye katılmaları için çağrıda bulundu. "Patronların yanında mı olacağız yoksa emekçilerin yanında mı? Patronlar ile işçiler aynı gemide olabilir mi diyeceğiz yoksa hayır bunların ikisi düşman ve bunların ikisinin çıkarları çatışıyor mu diyeceğiz… Bu başlıklarda net bir taraf almadan emekçi halkın kurtuluşu için bir mücadelenin gerçekten bir geleceği yok!’’ diyerek konuşmasına devam eden Kural bu ayrımların bir an önce yapılması gerektiğini vurguladı ve siyasette net olmanın önemli olduğunu söyleyerek, "Bu düzen değişmeli demekten başka şansımız yok!" dedi.

Kural "Bugün işçi sınıfının kurtarıcılara değil, gerçekten onlarla birlikte mücadele edecek, onlara öncülük edecek, onların davasını davası edecek mücadeleye ihtiyacı var ve Türkiye Komünist Partisi ısrarla bu mücadelenin bayrağını sallamaya çalışıyor. Türkiye Komünist Partisi seçimlere giden süreçte, hiç seçimleri beklemeden sınıfın içerisinde, mahallelerde büyüyecek mücadelenin aslında o platformu belirleyeceğini söylüyorum. Şimdiden büyütmemiz gerekiyor bu mücadeleyi, bu mücadele büyüdükçe biz 2023 seçimleri değil, daha önce de olsa bu seçim sürecinde emekçi halkın sesini daha güçlü çıkarmak zorundayız" diye konuştu.

'Gelin hep birlikte bu hastalığı kökten kaldıralım'

Daha sonra TKP milletvekili aday adayları sırasıyla kendilerini tanıtarak konuşmalarını yaptı.

Emekli bir doktor olan milletvekili aday adayının "TKP'nin sağlam çizgilere sahip olduğunu düşünüyorum. Tüm sorunların kaynağı kapitalizmdir, Kapitalizm tedavi edilmelidir ve gelin hep birlikte bu hastalığı kökten kaldıralım. Bu sistemi değiştirelim" sözleri ile toplantı sona erdi.