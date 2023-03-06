Diyarbakır'da Galeria Sitesi'nin yıkımına tekrar başlandı

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına yeniden başlandı.

Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı için 22 Şubat'ta başlatılan, 13 kedinin kurtarılması ile C ve D bloktaki iş yeri ve evlerden depremzedelerin eşyalarını alması için ara verilen çalışmalar yeniden başlatıldı.

AA'nın haberine göre güvenlik önlemi alınan alanda, iş makineleriyle uzman ekiplerin gözetiminde A blok kontrollü şekilde yıkıldı.

Diğer iki blok ve iş merkezinin yıkımı ile ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.