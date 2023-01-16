Diyarbakır'da fırın işçileri eylemde: Emeğimizin karşılığını istiyoruz

Diyarbakır'da çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle iş bırakma eylemine giden fırın işçileri, Dağkapı Meydanı’nda kitlesel açıklama yaptı. "Sendikaya evet sömürüye hayır", "Bedava işçiliğe son", "Ortaçağ köleleri değiliz" yazılı önlükler giyen işçiler, "Sigortasız çalışmak istemiyoruz", "Diyarbakır fırıncıları haklıdır kazanacaktır" dövizleri açarak, sık sık “Başkan istifa”, “Ustayız, haklıyız, hakkımızı isteriz” sloganlarını attı.

MA'nın haberine göre; işçiler adına açıklamayı okuyan fırın işçisi Nihat Güneş, içinde bulundukları zor şartların kendilerini mağdur ettiğini vurgulayarak yaptıkları iş bırakma eylemine yetkililerin kulak vermesini istedi. Ağır şartlar altında çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirten Güneş, “Bizler, işverenleri tarafından terkedilmiş, sindirilmiş emekçiler olmak istemiyoruz. Her gün saatlerce çalışarak halkın temel ihtiyaç maddesinin temin edilmesini sağlamak; bizlere bedenen ve ruhen pahalıya mâl olmaktadır” dedi.

'Sigortasız çalıştırılıyoruz'

Ağır çalışma konuşları altında fiziksel hastalıklara yakalandıklarını ve sigortasız oldukları için hastaneye gidemediklerini dile getiren Güneş, “Haftanın 7 günü kesintisiz çalışma, dinlenmenin dahi olmadığı bu ağır temponun maddi karşılığı işin ağırlığının altında erimiştir. Ekonominin geldiği son nokta ise bizlerin mağduriyetinin ne denli olduğunu gözler önüne sermektedir. Bizler yalnızca taşımış olduğumuz ağır yükün altında ezilmek istemiyor ve emeğimizin zayii edilmemesini talep ediyoruz” diye konuştu.

'Fırın ustaları kapitalist sisteme karşı buradalar'

Daha sonra söz alan DİSK’e bağlı Gıda Sanayii İşçileri Sendikası (Gıda- İş) avukatı Songül Argünağa, kapitalizmin emek sömürüsüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Bugün fırın ustaları kapitalist sisteme karşı buradalar ve kendilerini sömüren şeyin ne olduğunun farkındalar. Bugün kapitalist düzen sadece fırın işçilerini değil, bütün çalışanları, bütün iş kollarında aynı yöntemle sömürüyor. Bu düzene karşı nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Bugün Amed’te fırın işçileri nasıl mücadele edileceğini bize gösterdiler ve kendi haklı talepleri için burada toplanıyorlar. Biz her zaman yanlarındayız ve fırın işçilerinin sigortasız çalıştığını herkes biliyor ve bu haklı mücadelede taleplerimiz karşılanana kadar mücadeleye devam edeceğiz."