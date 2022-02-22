Diyarbakır'da esnaftan elektrik zamlarına tepki

Son zamanlarda artan elektrik maliyetleri ve yüksek gelen elektrik faturalarına karşı Diyarbakır halkı vitrinlerine astıkları fatura giderleri ile tepkilerini dile getirdi

Yaşananların bir tür soygun olduğunu ifade eden esnaflar iş yerlerine gelen yüksek miktardaki faturaları dükkanlarına asarak "Hemen devletleştirme" çağrısında bulundu.

Emekçiler aynı zamanda Eksim Holding'e ait Dicle Elektrik Dağıtım şirketinin halkın ekmeğinden el çekmesi gerektiğini ve elektrik dağıtımlarının devletleştirilmesi için düzenlenen imza kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.