Diyarbakır'da iş cinayeti: Üzerine kaya parçaları düşen işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır Lice'de yol çalışması sırasında kaya parçalarının altında kalan işçi hayatını kaybetti.
DHA'da yer alan habere göre, olay, dün öğle saatlerinde kırsal Yalaza Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Doğuç'un kullandığı ekskavatörün üzerine, yol çalışması sırada kaya parçaları düştü.
İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Doğuç, ilk müdahalenin ardından Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğuç, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.