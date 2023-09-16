Diyarbakır'da çiftlikte kuduz alarmı: Karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinin kırsal Kırım Mahallesi’nde çiftlik sahibi, bir süre önce 2 ineğini ısıran köpek ölünce kuduz şüphesiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne haber verdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine çiftliğe giden ekiplerin ölü köpekte ve ineklerde yaptığı incelemede kuduz bulgularına rastlandı. Çiftlik hayvan giriş- çıkışına kapatılırken, ölen köpek ile kesilen inekler gömüldü.

İneklerden alınan numuneler incelenmek üzere Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi.