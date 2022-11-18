Diyarbakır'da bir mahalle karanlıkta kalmıştı: Mücadele sonuç verdi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Fabrika (İplik) Mahallesi'nde yaklaşık bir hafta önce gece saatlerinde DEDAŞ tarafından elektrikler kesilmişti. Günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan, ısınmak için ateş yakmak zorunda kalan, elektrikli cihazlara bağlı hastaların mağdur olduğu mahallede, yurttaşların bir araya gelerek verdikleri mücadele sonuç verdi.

Gece saat 03.00 sularında DEDAŞ ekiplerince apar topar elektrikleri kesilen yurttaşlar yaşadıkları zor günleri kendi aralarında hayata geçirdikleri dayanışmayla atlattı. Mahalleli birbirleriyle jeneratörlerini, pişirdikleri yemekleri paylaştı, elektriği olan bazı evler cihazlara bağlı hastalara kapısını açtı.

Mahalle Komitesi'nin kuruluş toplantısı

Mahalle Komitesi'yle hareket edip kazandılar

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Diyarbakır İl Örgütü'nün mahalle halkı ile temas kurması neticesinde hayata geçirilen "Mahalle Dayanışma Komitesi"nde bir araya gelen yurttaşların verdikleri mücadele kazanımla sonuçlandı. Kurulan "Mahalle Komitesi" yaşanan sorunların elektrikle sınırlı olmadığının, bu sorunu aşmakla birlikte mahalle halkının her gün yaşadığı sorunlara karşı da birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

TKP Diyarbakır İl Örgütü kazanımla sonuçlanan sürecin ve sorunların takipçisi olacağını belirtirken, mahalleye yeniden verilen elektrik neticesinde Fabrika Mahallesi'nin ışıkları yeniden aydınlandı.