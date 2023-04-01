Diyarbakır'da bir garip ihale: 'Proje yok ama müdürü var'

Diyarbakır'da trafiğin rahatlatması için planlanan Hafif Raylı Sistem Projesi aradan geçen yıllara rağmen ilk planlandığı haliyle bekliyor. Yıllardır kentin gündeminde olan projenin ihalesi 2021 yılında gerçekleştirilmişti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu döneminde planlanan proje, Sur bölgesinden başladığı için ilk etapta Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan izin alındı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği proje çizimden sonra “belediyenin bütçesinin yetmediği” gerekçesiyle, proje Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi.

Proje yok ama müdürü var

Amida Haber'in haberine göre bütçesi belirlenen proje bu yıl ihaleye çıkacaktı ancak deprem nedeniyle ihale durduruldu. Projenin tüm sorumluluğu ise Ulaştırma Bakanlığı’nda devredildi. Ancak buna rağmen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde Hafif Raylı Sistem Şubesi ile şube müdürü bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Hafif Raylı Sistem Şube Müdürlüğü’nü Abdulkadir Duran yürütüyor.

Projenin bu yıl bitmesi hedefleniyordu

Diyarbakır’ın Hafif Raylı Sistem Projesi’nin bu yıl bitmesi hedefleniyordu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, projenin çizimi için yaklaşık 15 milyon harcamış, AKP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın geçen yılın Eylül ayında yaptığı açıklamada, Hafif Raylı Sistem Projesinin rafa kaldırıldığını açıklamıştı.

Proje 'kayyum farkı' diye duyurulmuştu

Milyonlarca liranın boşa harcandığı, Ulaştırma Bakanlığı'na devredilmesine rağmen müdürünün maaş aldığı proje, yıllar önce "İşte Diyarbakır'da kayyum farkı" diye ilan edilmiş ve kayyum belediyesinin icraatleri övülmüştü. Aradan geçen yıllara rağmen adım atılmayan proje AKP'nin ilan etmesine rağmen herhangi bir adım atmadığı projeler listesinde kaldı