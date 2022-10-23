Diyarbakır'da AKP'li gençten Erdoğan'a: 'Serok Erdoğan'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da partisinin "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" adını verdiği programda konuştu.

Erdoğan Millet İttifakı'nı ve HDP'yi hedef aldığı konuşmasında Ahmed Arif'in "Adiloş Bebe" şiirinden bir bölüm okudu. Bir AKP'li genç Kürtçe olarak yaptığı konuşmada Erdoğan'a "Serok Erdoğan" diye hitap etti.

Erdoğan konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine atıfta bulunarak Kılıçdaroğlu'nun Fethullahçılarla bir araya geldiğini iddia etti. Erdoğan "Biz Diyarbakır'ın ciğeri varken birileri gibi FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "HDP'si ve diğerleri sadece laf üretirler. Onlar Kandil'e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız, farkımız bu" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yıllarca terör örgütlerinin baskısı altında, insanların güvenliklerinden endişe duyarak yaşadıkları Diyarbakır artık geride kaldı" diye konuştu.

Erdoğan soruları yanıtladığı programda Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin soru üzerine "Aday olduğunu Sivas'ta bir yerel radyoda açıklamış. Herhalde izin verdiler" ifadesini kullandı.