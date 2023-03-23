Diyarbakır'da AKP'den istifa eden 2 bin kişi CHP'ye geçti

Diyarbakır'da AKP'den CHP'ye geçişlerin son dönemde hız kazandığı ifade ediliyor.

Son dönemde geçiş yapanların sayısının 2 bini bulduğunu ifade ediliyor.

Artı Gerçek'ten Remzi Budancir'in haberine göre, CHP’nin mevcut il Başkanı Abdullah Atik de AKP’den CHP’ye geçen isimlerden. Atik'ten sonra da AKP'den CHP'ye geçişler artarak devam etti. Bu geçişler Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermesinin ardından daha da arttı. CHP il yönetiminin verdiği bilgiye göre, Kılıçdaroğlu adaylığı öncesi CHP’ye gelip üyelik kaydı yaptıranlar 6-7 kişiydi. Ancak adaylığın kesinleşmesinin üzerine bu sayı 400 - 500’ü aştı. CHP’li yetkililerin aktardığına göre CHP’ye gelip üye kaydı yaptıranların yüzde 90’ından fazlası AKP’li, AKP’de siyaset yapanlar ya da seçmenleri.

CHP’ye katılanlardan biri olan Sinan Balıkçı da daha önce AKP’de siyaset yapan bir isim. 2020 yılında AKP Bağlar İlçe Başkanı adayı olan Sinan Balıkçı, yaklaşık iki hafta önce beraberindeki kalabalık bir grupla CHP’ye katıldı. Artı Gerçek’e konuşan Balıkçı, il başkanı Abdullah Atik’in aile dostları ve aile büyüğü olduğunu hatırlattı. Kendisinin yaklaşık 500 kişi ile CHP’ye katıldığını anlattı.

Diyarbakır’da AKP’den CHP’ye katılımların sürdüğünü anlatan Balıkçı, şunları söyledi:

“Tam sayıyı bilemem ama sadece benim çevremde, bildiğim, tanıdıklarımdan yaklaşık iki bin katılım oldu. Görüyoruz, insanlar geliyor. Buraya gelenlerin yüzde 70’i AK Parti seçmeni. Benim tahminime göre Ak Parti ancak bir vekil çıkarabilir. Artık çevrelerinde, yanlarında kimseyi tutamıyorlar. Yanlarında duran yok. Bana telefon açıyordular, buraya gideceğiz diyorlardı. Ben en az on araba dolduruyordum. Ben Cumhuriyet Halk Partisine geçtikten sonra aradılar hatta. ‘Neden böyle bir şey yaptın’ dediler. Bende artık yeter dedim. Artık ülkeyi yönetemiyorlar. Bana göre seçimler bile beklenmeden hükümetin bir

an önce istifa etmeliydi.”

CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, bugün partilerine 200-300 kişilik bir grubun geçiş yaptığını söyledi. Bu geçişlerin devam edeceğini belirten Atik, “Özellikle AKP’den rahatsız olan, AKP’yi benimsemeyenler var. Ailemize katılıyorlar” dedi.