Diyarbakır'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği arazi kavgasında yeni tutuklamalar

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde 15 Haziran'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklanmıştı.

DHA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, bugün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3’ü ise serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 13’e yükseldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.