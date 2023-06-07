Diyarbakır'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, saat 21.23'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgiye göre saat 21.23'teki sarsıntının derinliği 5 km olarak ölçüldü. 