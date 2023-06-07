Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgiye göre saat 21.23'teki sarsıntının derinliği 5 km olarak ölçüldü.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Diyarbakır'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, saat 21.23'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgiye göre saat 21.23'teki sarsıntının derinliği 5 km olarak ölçüldü.