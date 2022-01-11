Diyarbakır'a yapılacak olan 'Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'na tepki: Karardan vazgeçin

Diyarbakır'daki sivil toplum örgütleri Kırklar Dağı'na yapılacak "Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı"na ilişkin basın açıklaması düzenledi. Evrensel'de yer alan habere göre açıklamada, Devlet Bahçeli'nin isminin Diyarbakır’da bir yere verilmesinin Kürt halkına yönelik saygısızlık ve hakaret olduğu belirtilerek, "Karardan vazgeçin" denildi.

"Kürt halkı hiçbir şekilde bu faşist kararları tanımayacak ve boyun eğmeyecektir" denilen açıklamada "Diyarbakır’da bulunan başta kültür ve sanat kurumları olmak üzere tüm sivil toplum kurum ve kuruluşları olarak hiçbir şekilde ve koşulda bu kararı tanımıyoruz" ifadeleri kullanıldı.