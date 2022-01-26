Diyarbakır ve Mardin'de HDP'ye dönük polis baskınları

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Örgütü'nün Bağlar ilçesinde bulunan binasına polisler tarafından baskın düzenlendi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre polislerin binada başlattığı arama devam ediyor. Çok sayıda partili ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili, baskın yapılan parti binasına geçti.

Aynı zamanda Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı belirtilen bir soruşturma kapsamında polis sabah erken saatlerinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çok sayıda evde aramalar başlattı. Evdeki eşyaların da dağıldığı aramalar sırasında yakalanan HDP üyeleri İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan aramalarda Hamit Kurga, Selma Işık, Ümit Damar, Erdal Çam, Halime Tutmaz ve HDP’li belediye meclis üyesi Bedirhan Şeran gözaltına alındı.