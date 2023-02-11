Diyarbakır Valiliği: Deprem bölgesine asgari ücretle eleman alınacağı iddiası asılsız

Diyarbakır Valiliği, deprem bölgeleri için "asgari ücretle eleman alınacağı" iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, deprem bölgelerinde asgari ücretle çalıştırılmak üzere eleman arandığı yönünde paylaşımlar yapıldığının görüldüğü belirtildi.

İddiaların asılsız oludğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup valiliğimizce işçi alımı söz konusu değildir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan sadece yetkili makamlar tarafından paylaşılan bilgileri dikkate almalarını, bu tür yanıltıcı paylaşımlara riayet etmemelerini önemle rica ederiz."