1990'lı yıllarda JİTEM ve Hizbullah bağlantılı çok sayıda zorla kaybettirme ile faili meçhul cinayetin yaşandığı merkezlerden biri olarak bilinen Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında, onlarca insan kafatası ve kemiğinin bulunduğu 3 katmanlı bir mağara ortaya çıkarıldı.

İlçeye bağlı Boyunlu mahallesi sınırları içinde yer alan ve halk arasında "Ecnebi Mağarası" olarak bilinen mağarada yapılan incelemelerde, çok sayıda insan kalıntısına rastlandı.

Kısa bir süre önce İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi'ne yapılan ihbar şikayeti üzerine İHD, Diyarbakır Barosu ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi bir heyet oluşturarak 19 Kasım'da bölgede incelemelerde bulundu. Boyunlu Mahallesi civarında ihbar edilen bölgeye yakın bir noktada, bölgede Çiçika adı verilen yere 45-50 dakikalık yürüyüş mesafesinde ve ormanlık alanla kaplı bir dağın zirvesinde bulunan mağaraya, yalnızca tek bir kişinin yukarıdan kendisini sarkıtarak geçebileceği bir girişten ulaşılabildiği belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre, heyete eşlik eden muhabirler mağaradaki insan kalıntılarını yerinde görüntüledi. Heyette yer alan İHD Diyarbakır Şubesi Kayıp Komisyonu üyesi Fırat Akdeniz ve bölgeyi bilen bir yurttaşla birlikte mağaraya giren ekip, yukarıdan sarkıtılan 50 metrelik halat yardımıyla yaklaşık 50 metre derinliğindeki mağaranın ilk katmanına indi. Yaklaşık 1,5 saat süren incelemenin ilk katmanında parçalanmış taşların arasında birkaç insan kafatası ve bazı kemiklere rastlandı.

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Güneş almayan ve ağır bir kokunun hakim olduğu 10-15 metre yüksekliğindeki ikinci katmanın her karışından, bazıları çocuklara ait gibi görünen 15-20 kafatası ile yüzlerce insan kemiği çıktı. Kırılmış ve ufalanmış kalıntıların arasındaki bazı kafataslarında kurşun izini andıran delikler görülürken, katmanın ortasında ateş ya da patlayıcıyla siyahlaşmış taşlar, yanık izli kemikler ve deforme olmamış bir içecek kutusu dikkat çekti. Halatın kalan 10-15 metresiyle dar bir geçitten inilen oksijeni düşük üçüncü katmandan da kemikler çıkarken, üç katmanlı mağaranın hiçbir noktasında tek bir kıyafet parçasına rastlanmadı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

İHD: Çocuk kafatasları olma olasılığı var

Mağarada incelemelerde bulunan heyetin ilk izlenimi ve ortak görüşü, kemiklerin yakın bir döneme ait olabileceği yönünde oldu. İncelemenin ardından mağaranın dördüncü bir katmanının da bulunabileceğini ifade eden İnsan Hakları Derneği'nden Fırat Akdeniz, ilk katmanda insanın yüzüne ağır bir insan kokusunun çarptığını ve girişin tehlikeli olması nedeniyle zor indiklerini anlattı. İkinci katmanda beklediklerinin çok üzerinde insana ait kemik gördüklerini belirten Akdeniz, bazı kemiklerin toprağın altında kaldığını, bazı kafataslarında kurşun izi olma olasılığı bulunan izler yer aldığını, bazılarının deforme olduğunu ve çok küçük boyutları nedeniyle bazılarının çocuk kafatası olabileceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.

Bölgedeki her mağara ya da çukurdan insan kemikleri çıktığını ve bölgenin her karışının suç mahalline dönüştüğünü belirten Akdeniz, ilk bölümden üçüncü bölüme kadar karşılaştıkları manzaranın bir ölüm mağarasını andırdığını söyledi.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Başsavcılığa ivedi soruşturma ve keşif başvurusu

Mağarada inceleme yapan İHD, ÖHD ve Diyarbakır Barosu, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak ivedi soruşturma başlatılmasını istedi. Başvuruda, olay yerinde bulunan kemiklerin sağlıklı biçimde toplanması için ihbar edenlerin de dahil olduğu ivedi bir keşif yapılması, toplanan kemik ve kafataslarının kimlik ve yaş tespitleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi ve DNA eşleştirmesi amacıyla bölgede daha önce kaybedilen kişilerin yakınlarından örnek alınması talep edildi. Kurumlar ayrıca olay yerinin koruma altına alınarak delillerin karartılmasının önlenmesini, bölgedeki geçmiş gözaltı kayıtlarının incelenip tanıkların dinlenmesini ve kamu görevlileri de dahil olmak üzere tüm sorumluların tespit edilerek haklarında gerekli adli sürecin başlatılmasını istedi.

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