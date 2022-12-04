Diyarbakır Şehir Hastanesi’nin proje bedeli 4'e katlandı

Ekonomik kriz nedeniyle ihale tasfiyesi istenen Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin ihalesi yeniden yapıldı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, 23 Ağustos 2021'de “Diyarbakır Kayapınar 1000 Yataklı Şehir Hastanesi Yapım İşi” adıyla hastanenin ilk ihalesini yaptı ve 1 milyar 93 milyon 312 bin TL’ye Limak Holding'e verdi. Holding, yaşanan ekonomik krizi gerekçe göstererek tasfiye talebinde bulundu. Nisan ayında inşaatı durdurma yoluna giden Limak’ın talebi kabul edilerek, tasfiye yoluna gidildi.



Tasfiye sonrası ekonomik koşullardaki değişim dikkate alınarak, Şehir Hastanesi yeniden ihaleye çıkarıldı. 23-29 Kasım tarihleri arasında firmalar, yeni ihale için tekliflerini sundu.

İhalenin 3 milyar 924 milyon TL ile en düşük teklifi veren Gürbağ İnşaat firmasında kalması beklenirken, ihale komisyonun tekliflere dair incelemesi sürüyor.