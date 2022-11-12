Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada patlama meydana geldi.
Patlamada bir işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. (AA)
soL - İstanbul
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Diyarbakır OSB'de patlama: Bir işçi yaşamını yitirdi
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada meydana gelen patlamada bir işçi yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada patlama meydana geldi.
Patlamada bir işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. (AA)