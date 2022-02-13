Diyarbakır Huzurevleri'nde çorba dayanışması 8. haftayı geride bıraktı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan Huzurevleri Semt Evi'nin mahalle sakinleri ile gerçekleştirdiği çorba dayanışması 8. haftayı geride bıraktı.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) 2018 yılında "Emekçilere!" başlığıyla gerçekleştirilen konferansının önemli kararlarından biri de ülkenin dört bir yanında dayanışmayı büyütmek amacıyla semt evlerinin açılmasıydı. Kasım 2020'de Huzurevleri'nde "Dayanışma ve aydınlanmanın merkezi" sloganıyla yola koyulan Huzurevleri Semt Evi, mahalledeki yurttaşlar ile dayanışmasını sürdürüyor. Şimdiye kadar kadınlar ve çocuklar için okuma-yazma kursları, satranç turnuvaları, aydınlanma seminerleri, film gösterimleri gibi bir dizi etkinlik düzenlendi.

Bunlardan biri de 8 hafta önce başlayan çorba dayanışmasıydı. Mahallede yaşayanların katkılarıyla hazırlanan çorbalar, mahalleli ile paylaşılıyor. Her cumartesi yaklaşık 150-200 kâse çorbanın dağıtıldığını belirten TKP'liler "Zor günler yaşıyoruz. Faturalar, hayat pahalılığı, zamlar üst üste geliyor. Dolayısıyla dayanışma ihtiyacı kendisini daha yakıcı biçimde hissettiriyor. Bu yüzden tüm Diyarbakır halkını dayanışmaya katkı koymaya çağırıyoruz" diyor.