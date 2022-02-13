Diyarbakır esnafından zam protestosu: Acilen devletleştirilsin!

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtinde bulunan Sanat Sokağı’ndaki esnaf yüksek elektrik faturalarını protesto etti. Açıklamada, "Esnafa elektrik çarptı", "Soygun var, TEDAŞ zulmüne hayır" ve "Bir faturaya kaç soygun sığar" dövizleri ile "Elektrik soygununa, doğalgaz ve petrol zulmüne dur diyoruz. Geçinemiyoruz, gelen faturalar kira bedellerimizi geçmiş durumda" pankartı açıldı.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (DESOB) üyelerinin yanı sıra çok sayıda esnaf açıklamaya katıldı.

Fatura mı kira mı?

Ofis Sanat Sokağı Dernek Başkanı Ümit Umdu, 150 kilovatlık enerji üzerinde elektrik harcanması halinde yüzde 125’e varan bir oranda zam yapıldığına işaret ederek, elektriğin ekmek, su ve barınma gibi temel bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Umdu, esnafların salgının ağır ekonomik yıkımımı atlatmamışken, böylesi zamlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Yüksek faturalar nedeniyle çalışanların emeğini ve kiralarını ödeyemediklerine dikkati çeken Umdu, “Bu ay fatura mı ödeyeyim yoksa kira mı ödeyeyim ayrımı yaşıyoruz. Zamlar özellikle esnaf üzerinde çok ciddi bir yük olmuştur” dedi. Umdu, zamlarla enerji şirketlerinin servetlerine servet kattığını ancak insanların marketlerde raflara, pazarlarda ise tezgahlara el süremediklerini ifade etti.

Temel nedeni özelleştirme

“Eskiden ay sonunu nasıl getiririz diye hesap yaparken bugün günü nasıl kurtarırız hesabı yapıyoruz" diyen Umdu, en pahalı elektriği kullanmalarına rağmen halen kesintilerin yaşanmasının temel nedeninin özelleştirme olduğunu kaydetti. Umdu, "Bu zamların ülkemiz için etkisi yıkıcı olacak. Enflasyon artacak, işsizlik artacak. İşletmelerin bir kısmı kapanacak. İran'la yaşanan doğalgaz krizi ve doğalgaz kesintileri konuşuluyor. Elbette bu sürecin elektriğe de etkisi olacak. Şimdiden kapanan sanayi tesisleri haberlerini almaya başladık. Böyle devam ederse önce işçiler işinden olacak sonrada iş yeri kapanacak çünkü esnaflarımızın yükü gittikçe taşıyamayacağı bir hal alıyor” diye konuştu.

'Acilen devletleştirilsin'

Umdu, zamların geri alınmasını isteyerek, şunları söyledi: "Ya 3-5 şirketin çıkarlarını korumaya devam edeceksiniz ya da yıllarca vergi vermiş esnafın yanında olacaksınız. Yapılan zamları derhal geri alın ve özelleştirme ile özel şirketler eliyle yapılan elektrik dağıtım işini üstlenin. Elektrik dağıtım şirketleri devletleştirilmeden bu enerji sorununun ortadan kalmayacağı açıktır. Elektrik üretim ve dağıtım işletmeleri acilen devletleştirilsin. Esnafın elektrik borcu silinsin.”

Umdu, seslerini duyurmak için 3 gün boyunca Sanat Sokağı’nda saat 19.00’da 5 dakika boyunca ışık kapatma ve mum yakma eylemi yapacaklarını paylaştı. Açıklamanın ardından esnaf elektrik sobalarını yere atarak, zamları protesto etti.