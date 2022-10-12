Diyarbakır Cezaevi Erdoğan'ın ziyareti öncesinde boşaltıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz 2021'de katıldığı bir televizyon programında Diyarbakır Cezaevi'ne dair, "Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muamele ile anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Adalet Bakanlığımız bu konuda gerekli hazırlığı yapıyor. Böylece Diyarbakır'ın hafızasındaki bir kötü anıyı ortadan kaldırmış oluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı habere göre, 15 Ekim'de Diyarbakır'a gelecek Erdoğan için Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi bir günde boşaltıldı. 270 tutuklu ve 170 personel, kentteki diğer cezaevlerine sevk edildi.