Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı istifa etti: 'Temel sorumluluklara istenilen düzeyde cevap olamadım'

DEM Parti'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Devam etmekte olan süreçte kendisinden beklenen sorumluluklara yanıt veremediğini, yeterli üretkenliği gösteremediğini ve sağlık sorunları yaşadığını aktaran Hatun, görevden çekilme talebinin DEM Parti tarafından onaylandığını bildirdi.

'Halkımızın yapıcı eleştirileri olmuş ve hepsi de benim açımdan yol gösterici olmuştur'

İktidarla yürütülen sürecin "umut ve barış" adına yeni bir kapı araladığını öne süren Hatun, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında her birimize düşen görev ve sorumlulukları değerlendirdiğimiz Yerel Yönetimler Konferansımızı da bu anlayış temelinde gerçekleştirdik" dedi.

Gerçekleştirilen konferansa değinen Hatun şu ifadeleri kullandı:

"Bu konferansta, yeni dönemin ve yeniden yapılanmanın yeterince anlaşılmadığı, zihniyet ve pratik olarak eski alışkanlıklarda ısrar edildiği, üstlenilen görev ve sorumluluklarının hakkının verilmediği yönünde ortak değerlendirmeler ortaya çıkmıştır. Bu değerlendirmeler, hepimiz açısından kendimizi daha cesur, daha samimi ve daha derinlikli bir biçimde sorgulamayı gerekli kılmıştır."

Hatun bu süreçte kendisinden beklenen sorumluluklara yanıt veremediğini, yeterli üretkenliği gösteremediğini belirterek şöyle dedi:

"Ben de bu düşünceden hareketle, iki yılı aşkın süredir Amed Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı olarak yürüttüğüm görev kapsamında partimizin ve halkımızın benden beklediği temel sorumluluklara istenilen düzeyde cevap olamadığımı; hizmet üretme noktasında yeterli üretkenliği gösteremediğimi; üstlendiğim rol ve misyonu istediğim düzeyde yerine getiremediğimi; öncülük görevini beklentiler doğrultusunda hayata geçiremediğimi açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Süreç içerisinde halkımızın yapıcı eleştirileri olmuş ve hepsi de benim açımdan yol gösterici olmuştur."

Öte yandan bu süreçte yaşadığı sağlık sorunlarının çalışmalara etkin şekilde katılmasının önünde engele dönüştüğünü aktaran Hatun, "Görev sürecimde üç kez anjiyo olmam, fiziksel olarak beni yıpratmış; çalışmalara beklenen düzeyde katılım sağlamamın önünde engel oluşturmuştur" dedi.

Hatun, "Tüm bu eksiklikleri birlikte değerlendirdiğimde, özellikle yeni dönemde Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ni başarıya ulaştırmanın çok daha fazla katılımı, emeği, üretkenliği ve yoğun bir mücadeleyi zorunlu kıldığı açıktır. Bu aşamada, bulunduğum görevde bu sürece istediğim düzeyde katkı sunamayacağım düşüncesi açığa çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Yerel Yönetimler Konferansı'nda karar altına alınan "Geri Çekilme İlkesi" kapsamında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı görevinden çekilme talebini partisine ilettiğini aktaran Hatun, "Partimiz, bu talebimi değerlendirip yerinde görmüştür. Amed Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı görevimden, bugün itibarıyla istifa ederek geri çekildiğimi başta yurtsever halkımız olmak üzere tüm kamuoyuna bildiriyorum" ifadelerini kullandı.

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