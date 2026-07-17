Bahçeli ve Erdoğan'la görüşen DEM Parti Öcalan ile görüşmeye gidecek

DEM Parti İmralı Heyeti, AKP heyeti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

Heyet İmralı’da Abdullah Öcalan’la "en kısa zamanda bir görüşme gerçekleştirmeyi hedeflediklerini" duyurdu.

İmralı Heyeti’nden yapılan açıklama şu şekilde:

DEM Parti İmralı Heyeti olarak, 15 Temmuz’da AK Parti Heyeti’yle ve 16 Temmuz’da da Sayın Devlet Bahçeli’yle Barış ve Demokratik Toplum Sürecine ilişkin gündemde yer alan konuları değerlendirmek üzere görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerde, sürecin mevcut aşaması, yasal çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesi ve bunun ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olması hususlarında fikir alışverişinde bulunduk. Bu doğrultudaki istişarelerimiz devam edecektir. Temaslarımızın ardından, İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan’la en kısa zamanda bir görüşme gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.