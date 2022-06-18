Diyarbakır Barosu'ndan MHP'li Başkan'ın istismar ettiği çocuğa hukuki destek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından dün görevden alındığı duyurulan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanmıştı.

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, MHP'li Cihan Kayaalp’ın çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandığı dosyada istismara uğrayan çocuğa hukuki destek vereceğini duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kamuoyuna yansıyan Cihan Kayaalp’ın çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla tutuklandığı dosyada merkez olarak istismara maruz bırakılan çocuğa hukuki destek verdiğimizi ve dosyanın takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.