Diyarbakır Barosu'na Zaho soruşturması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Barosu hakkında, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Zaho'ya yapılan saldırıya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) işaret eden paylaşımları nedeniyle inceleme başlattığını duyurdu.

Ne olmuştu?

Diyarbakır Barosu, Duhok’un Zaho ilçesine yönelik saldırıda 9 sivilin ölümü sonrası bir açıklama yapmıştı.

Baro açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

“Kürdistan Federe Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK’nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir.

Roboski’de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan’a başsağlığı diliyoruz.

Diyarbakır Barosu, sivillerin yaşamına mal olan bu saldırılarla ilgili sorumluların tespiti ve cezalandırılması için gerekli suç duyurularında bulunacak ve etkin bir hukuki sürecin takipçisi olacaktır.”