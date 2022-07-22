Metiner’den ATV’ye ‘Kürt düşmanlığı’ tepkisi: ‘Önemle not edilmelidir…’

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Yeni Şafak gazetesinde “Türkiye’ye yönelik oyun” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Metiner yazısında, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Zaho'da sivillerin ölümüne neden olan saldırıya dikkat çekti.

“PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde ve Irak’ın Kürdistan bölgesinde İran güçleriyle sahadaki askeri birlikteliği, Türkiye’nin yanı sıra Erbil’deki Kürt Barzani yönetimini de doğrudan hedef alan bir oyun planını aşikâr ediyor” diyen Metiner, İran ile ABD’nin saldırının perde arkasında olduğunu öne sürdü.

Metiner, ATV’de yayınlanan “Yalnız Kurt” dizisini hatırlatarak, “Ne yazık ki içimizden birileri de, üstelik bu oyun planının bir parçası olarak bilerek veya bilmeyerek onların değirmenine su taşımaktan kaçınmıyor. AK Parti hükümetine yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalımızda yayınlanan bir dizide hiç de gereği yokken senaryoya monte edilen Barzani Kürt yönetimini, hatta onların şahsında Kürtleri düşmanlaştıran ırkçı bir dille düşmanlaştıran bölümlerin yayınlanması önemle not edilmelidir” dedi.

